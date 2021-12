Policisti v Los Angelesu po nesreči ubili 14-letnico Dnevnik Losangeleški policisti so zjutraj v trgovini z oblačili po nesreči ubili 14-letnico, ko so odprli ogenj na oboroženega osumljenca, ki je v isti trgovini pred tem napadel drugo žensko. Ubili so tudi osumljenca. Žensko, ki jo je osumljenec napadel, pa...

