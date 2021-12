Prihodek od prodaje storitev po velikem padcu leta 2020 v letošnjem letu vztrajno narašča. Slednji je bil v oktobru za en odstotek višji kot v septembru in skoraj za petino višji kot oktobra 2020. Najbolj so se prihodki dvignili v gostinski dejavnosti, predvsem v dejavnosti nastanitev in z njimi povezanimi storitvami, saj so bile te dejavnosti v lanskem letu močno okrnjene zaradi omejevalnih ukrep ...