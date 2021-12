Prazniki z družino? Zanj ne, po občutek svobode gre z motorjem na nevarne sipine. #video SiOL.net Božični prazniki z družino. Poleti dopust na morju. Za Simona Marčiča to ne velja. Naslednje tri tedne si bo vzel dopust, da bo nastopil na reliju Dakar. To bo njegov osmi nastop na najtežji dirki na svetu, tretji v Savdski Arabiji. Največje veselje in obenem največji izziv mu pomenijo sipine. "Ker imaš občutek svobode."

