Policisti streljali na oboroženega moškega in ubili še 14-letnico Reporter Losangeleški policisti so včeraj zjutraj v trgovini z oblačili po nesreči ubili 14-letnico, ko so odprli ogenj na oboroženega osumljenca, ki je v isti trgovini pred tem napadel drugo žensko. Ubili so tudi osumljenca. Žensko, ki jo je osumljenec napadel, p

