Najvplivnejši poljski politik je Nemčijo obtožil, da želi EU spremeniti v četrti rajh Reporter Namestnik poljskega premierja in vodja vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je obtožil nemško vlado, da želi spremeniti Evropsko unijo v četrti rajh. Podoben izraz so glede namer nove nemške vlade v zadnjem času uporabili tudi dr

Sorodno



Oglasi