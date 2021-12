Sinoči ob 19.53 so v Soteski v občini Dolenjske Toplice gasilci GRC Novo mesto in PGD Soteska, skupaj s policisti, sodelovali pri iskanju pogrešane osebe. Sumili so, da bi lahko bila v reki Krki. S čolnom so preiskali brežini reke. Osebo so brez znakov življenja našli ujeto v vejevju ter jo prenesli na breg. preberite več » ...