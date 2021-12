Krasijo police, dvorišča, balkone, terase, gase in trge Primorske novice Prazničnemu okrasju Vipavskega Križa tudi letos dajejo poseben pečat jaslice, ki krasijo okenske police, dvorišča, balkone in terase tukajšnjih domačij. Do 6. januarja vabijo tudi na razstavi jaslic, ki so na ogled v Domu krajanov in v grajski kleti. Božičnega sejma in Božične zgodbe ne bo.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jure Zupan

Bojana Beović

Anže Logar

Matjaž Kek