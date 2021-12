Papež bo opoldne podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu RTV Slovenija Papež Frančišek je na božični večer v Vatikanu daroval polnočnico, v kateri je pozval k ponižnosti ter proti pohlepu. Na božični dan bo opoldne podelil tradicionalni božični blagoslov mestu in svetu - urbi et orbi.

Sorodno



































Oglasi