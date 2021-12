Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški cerkvi praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo Božjega učlovečenja. Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka,” krščanski pomen božiča pojasnjuje Slovenska škofovska konferenca. Pri Slovenski škofovski konferenci v nadaljevanju pojas ...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Murska Sobota

Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jure Zupan

Tadej Pogačar

Bojana Beović

Luka Dončić