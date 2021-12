Tako so Helena Blagne, Anej Piletič (BQL) in ostali slovenski glasbeniki voščili lepe praznike TOčnoTO.si Božični prazniki so najlepši čas v letu. Ob bogato obloženi mizi se zberejo družine, se družijo, zabavajo, širijo toplino in radost. Tudi slovenski zvezdniki so se družili s svojimi družinami in se zabavali. Ob tem niso pozabili svojim spletnim prijateljem voščiti lepih praznikov. Anej Piletič (BQL) Anej Piletič (BQL) je lepe praznike voščil s fotografijo, […] Tako so Helena Blagne, Anej Piletič (B...

Sorodno





















Oglasi