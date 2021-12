V Francoski Gvajani uspešno izstrelili teleskop James Webb Politikis Iz vesoljskega centra v Kourouju v Francoski Gvajani so danes ob 13.20 po srednjeevropskem času izstrelili teleskop James Webb, ki naj bi nadomestil Hubblovega in znanstvenikom omogočil vpogled še dlje v vesolje. Teleskop je v vesolje ponesla raketa Ariane 5, ki jo upravlja francoski Arianespace. Po 27 minutah leta se je ločil od zgornjega dela […] The post V Francoski Gvajani uspešno izstrelili t ...

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić

Jure Zupan

Tanja Fajon