Piše: Tanja Brkić (Nova24tv) Čas volitev se bliža, saj so aktualni vladi ostali le še štirje meseci do konca mandata; in medtem, ko imajo nekatere politične stranke že temeljito razdelane in pripravljene svoje programe, s katerimi bodo spomladi nastopile pred ljudstvom in jih poskušale z argumenti prepričati, da so najboljša izbira za naslednje državnozborsko obdobje (2022-2026), pa očitno večji d ...