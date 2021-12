45-letnik povzročil nesrečo in s kraja pobegnil, policisti so ga našli in ugotovili, da vozi pijan Lokalec.si Policisti PPP Maribor so na avtocesti A1 v Dragučovi ustavili in kontrolirali 45-letnega voznika osebnega avtomobila, kateri je pred tem v bližini Frama povzročil prometno nesrečo z materialno škodo in s kraja pobegnil. Policista sta ugotovila, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest pokazal, da je imel v organizmu 1,04 mg/l alkohola. Vozniku so policisti odvzeli vozni ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Janez Janša

Goran Dragić

Luka Mezgec