"Iz zgodovine bi se lahko marsikaj naučili, a smo slabi učenci. Kar zadeva ponavljanje, klasičnega ponavljanja ni, okoliščine so vselej drugačne, ostajajo pa podobni vzorci obnašanja, ki privedejo do rezultatov. Določeni družbeni procesi in pojavi so stalnica našega razvoja, govorim o imperialističnih prizadevanjih do migracij. Zato se nam zdi, da se srečujemo s pojavi in dogodki, ki so zelo podobni preteklim, to...