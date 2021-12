Da Sloveniji ne koristi blatenje samih sebe po Evropi in svetu in da se morajo domače politične bitke biti doma, pred svojimi volivci v okviru svojih demokratičnih institucij in nazadnje na volitvah, je v enem izmed svojih intervjujev povedal Ernest Petrič, svetovalec predsednika republike Boruta Pahorja, zraven pa dodal, da se mu “pranje umazanega perila na svetovni sceni zdi nedostojno in nepa ...