V Sudanu znova protesti proti vojaškemu udaru, varnostne sile odgovorile s solzivcem 24ur.com V sudanski prestolnici Kartum in drugih mestih po državi je več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vojaškemu udaru izpred dveh mesecev in pozivalo k prehodu na civilno oblast. Varnostne sile so proti protestnikom uporabile solzivec, pri čemer naj bi bilo več ljudi ranjenih, več kot sto pa naj bi jih aretirali.

