Teleskop James Webb prižgal motor in začel trnovo pot RTV Slovenija V vesolje je bil izstreljen veliki observatorij James Webb in uspešno opravil prvih nekaj pripravljaljnih dejanj, toda najhujša - najbolj zapletena - ga še čakajo. . . . To in še več v 113. Vesoljskem tedniku.

Sorodno





























Oglasi