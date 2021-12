Talibani zaostrujejo kršenje pravic žensk SiOL.net Talibanske oblasti so ženskam prepovedale daljša potovanja brez spremstva moškega sorodnika. Prav tako se lahko s taksijem peljejo zgolj, če so pokrite s hidžabom. To je sprožilo kritike nevladnih organizacij za človekove pravice. Ob tem so talibani razpustili volilno komisijo.

