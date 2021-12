Štiri Slovenke na čelu z Lampičevo in dva Slovenca na novoletno turnejo Ekipa Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Miha Šimenc in Miha Ličef bodo nastopil na novoletni turneji za svetovni pokal v smučarskem teku, ki se bo začela 28. in 29. decembra v švicarskem Lenzerheideju. Le Vili Črv zaradi bolezni ostaja v domovini, je za STA povedal vodja slovenske ekipe Nejc Brodar.



