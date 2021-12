Uprava za zaščito in reševanje RS poroča o požaru v stanovanjski stavbi. “Ob 9.32 je v naselju Grušena, občina Kungota, gorel bivalni vikend. Gasilci PGD Spodnja Kungota in Zgornja Kungota so požar, ki je zajel objekt v velikosti 6 x 8 metrov pogasili in ga pregledali s termovizijsko kamero,” so zapisali.