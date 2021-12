Pes se je zaklenil v avto Dnevnik Gasilci in policisti pogosto poročajo o kakšnem otroku, ki se je po nesreči zaklenil v avto ali stanovanje in so ga morali s »tehničnim posegom« rešiti. Na Bledu pa je to uspelo psu! Štirinožec se je zaklenil v avto tako, da je pritisnil na gumb za...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor