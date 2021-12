Papež Frančišek na Štefanovo spomnil na pomen družine in dodal, da so otroci darilo Politikis Papež Frančišek je drugi dan božičnih praznovanj, ko katoliška Cerkev obeležuje god svetega Štefana, poudaril pomen družine. Ob prazniku svete družine je izrazil zaskrbljenost spričo upadanja števila rojstev v Evropi. To, da se številni pari ne odločajo za otroke, je označil za tragedijo. “Številni pari raje nimajo otrok ali zgolj enega. To je tragedija,” je […] The post Papež Frančišek na Štefano ...

