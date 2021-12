Vsi smo danes srečni (Everybody’s happy nowadays), pesem angleške pank rok skupine iz leta 1979, ne odraža v celoti stanje duha v današnji družbi. Sploh ne, ko pomislimo na pandemijo in razdeljenost glede bistvenih eksistenčnih vprašanj. Toda vse bolj smo pomirjeni in zadovoljni z zmogljivostjo oziroma tistim, kar nam nudi tehnologija in tehnološke igračke. Čeprav ni (še) nujen, je prav, da so ...