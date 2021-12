Denver do zmage v Los Angelesu, dve točki in pet skokov za Čančarja 24ur.com Ekipa Denver Nuggets slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja je ponoči s 103:100 ugnala Los Angeles Clipperse v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA. Čeprav so imeli gostje 17 točk naskoka, so za zmago trepetali do zadnjih sekund. Slovenski reprezentant je v dobrih 15 minutah na parketu dosegel dve točki in dodal pet skokov, s 26 točkami in 22 skoki pa se je izkazal Nikola Jokić.

