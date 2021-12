Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti zakonske ureditve, ki oploditev z biomedicinsko pomočjo omogoča le heteroseksualnim parom v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti. Ocenjuje namreč, da je takšna ureditev diskriminatorna do samskih žensk in istospolnih parov, so navedli pri zagovorniku.