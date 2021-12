Zasebna Agencija Artindex, ki deluje v okviru Zavoda za promocijo likovne umetnosti, želi vzpostaviti mednarodno primerljiv likovni umetniški trg, ki bo deloval na temeljih transparentnosti, etičnosti, poštenosti, strokovnosti in zaupanja. Te dni so pri Artindexu oblikovali lestvico sto najpomembnejših slovenskih živečih likovnih in vizualnih umetnikov. In na njej je med drugim tudi kipar Boštjan ...