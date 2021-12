Umrla odvetnica, ki je zaslužna za pravico do splava v ZDA RTV Slovenija V 76. letu starosti je umrla ameriška odvetnica Sarah Weddington, ki je leta 1973 v sodnem primeru Roe proti Wadeu uspešno zagovarjala pravico do splava, na to sodbo pa se v ZDA še danes sklicujejo pri sodnih odločitvah v povezavi s pravico do splava.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Joe Biden

MMC

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Andrej Šircelj

Zoran Stevanović

Marjan Šarec