Evropski observatoriji v objektive ujeli prve posnetke teleskopa James Webb v vesolju 24ur.com Evropska vesoljska agencija je objavila prve posnetke teleskopa James Webb, ki je po več preloženih datumih za izstrelitev v soboto le začel svoje popotovanje. Teleskop so na zvezdnatem nebu posneli v Španiji, Nemčiji in v Romuniji. Da bo Webb razgrnil sončne ščite in glavno ogledalo, umeril svoje instrumente, se ohladil in dosegel svoj oddaljeni cilj, bodo morali znanstveniki sicer počakati še p...

