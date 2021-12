Nov film o Spider Manu prvi do milijardnega zaslužka po začetku pandemije 24ur.com Film o najstniku z nadnaravnimi močmi je ljudi zopet vrnil v kinematografe in prekinil nesrečni urok pandemije, v kateri so dvorane več ali manj samevale. Spider Man: Ni poti domov je v zgolj dvanajstih dneh od premiere presegel magično mejo milijarde dolarjev zaslužka.

