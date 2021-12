Britanska policija preiskuje videoposnetek moškega, ki naj bi želel izvesti atentat na kraljico Demokracija Piše: C. R. Britanska policija preiskuje videoposnetek, na katerem naj bi osumljenec, ki je na božični dan nezakonito vstopil na območje gradu Windsor, zagrozil z atentatom na kraljico. Na posnetku je videti tudi samostrel, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na videoposnetku, ki ga je pridobil časnik The Sun in je bil objavljen na računu Snapchat osumljenca nekaj minut pred njegovim poskusom ...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Elizabeta II.

Indija

princ Charles Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Zoran Stevanović

Luka Dončić

Janja Sluga