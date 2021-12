Slovenski aduti so Lanišek, Zajc in Cene Prevc Dnevnik V Oberstdorfu se bo danes s kvalifikacijami začela 70. novoletna turneja v smučarskih skokih. Slovenska reprezentanca ima tri adute za visoke uvrstitve, Anžeta Laniška, Ceneta Prevca in Timija Zajca.

