Pravnika Andraž Teršek in Boštjan M. Zupančič, pater Karel Gržan, sociolog Tomaž Mastnak, Gregor Rad topnews.si “Siljenje ljudi v cepljenje, še bolj pa morebitna uradna uvedba obveznega cepljenja proti kovidu-19, so v očitnem in hudem nasprotju z mednarodnim pravom, ustavnim redom RS, medicinsko etiko in deontologijo, univerzalno moralo ter občim dobrim prebivalcev naše države,” je na Twitterju zapisal ugledni mednarodni pravnik Boštjan M. Župančič. Siljenje ljudi v cepljenje, še bolj pa […]...

