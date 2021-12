Ustvarili aplikacijo za iskanje koz, ki jih nato božajo 24ur.com Berlinčani imajo nenavadno navado. Sproščajo se z božanjem koz. Da bi jih v nemški prestolnici lažje našli, so razvili celo mobilno aplikacijo. "Koze so zelo pametne in socialne, odličen občutek jih je božati, hraniti ali zgolj opazovati" pravijo Berlinčani, ki so zato, da bi svojo izkušnjo sproščanja delili še z drugimi, vzpostavili aplikacijo za lažje iskanje koz po Berlinu. Nenavadni zemljevid...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Berlin

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Mitja Čander

Jožef Jerovšek

Luka Dončić

Anže Lanišek