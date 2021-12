Dallas na krilih Porzingisa do rekorda sezone, drama v Phoenixu! #video SiOL.net Košarkarji Dallas Mavericks so na gostovanju v Portlandu navdušili z izjemno predstavo. Čeprav so zaradi pogrešali kar sedem igralcev, manjkal je tudi prvi zvezdnik moštva Luka Dončić, so na krilih Kristapsa Porzingisa (34 točk) nadigrali Portland Trail Blazers. Zmagali so s 132:117, v prvem polčasu pa dosegli kar 72 točk, kar je nov rekord sezone. V noči na torek je bilo v ligi NBA sicer odigranih sedem tekem, zelo napeto je bilo v Phoenixu, kjer je Memphis premagal Sonca, dvoboj pa je v zadnji sekundi v prid gostov odločil Ja Morant.

