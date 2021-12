Ksenija Kranjec navdušila moške tekmovalce Bara: Končno nekdo nov! 24ur.com Po zgolj enem tednu so tekmovalci srbskega resničnostnega šova Bar dobili dva nova sotekmovalca, ki pa sta slovenskemu občinstvu še kako dobro znana. V šov sta v ponedeljkovi oddaji v živo vstopila Jan Klobasa in Ksenija Kranjec. Nove sotekmovalke so se razveselili predvsem moški tekmovalci Bara, kot so razkrivali njihovi nasmeški.

