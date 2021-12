Krivolovec ustrelil mogočnega vladarja gora Reporter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sporočilu za javnost opozarja na nezakonit lov in ubijanje zavarovanih vrst ptic v Sloveniji. Nedavno so tako odkrili, da je pod strelom krivolovcev omahnil planinski orel. Društvo za opazovanje in pro

Sorodno









Oglasi Omenjeni RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Timi Zajc

Anže Lanišek

Peter Prevc

Cene Prevc