Barcelona ostala brez Francoza in Brazilca SiOL.net Francoz Clement Lenglet in Brazilec Dani Alves sta bila na ponedeljkovem testu pozitivna na novi koronavirus, je zapisala španska nogometna ekipa Barcelona in dodala, da omenjena igralca ne bosta nastopila na naslednji tekmi proti Mallorci, ki bo v nedeljo, 2. januarja 2022.

