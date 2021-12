Režiser Jean-Marc Vallée je umrl zaradi srčnega zastoja 24ur.com Po tem, ko so znanega režiserja Jeana-Marca Valléeja našli mrtvega v njegovi koči, je v javnost prišla informacija, da je umrl zaradi srčnega zastoja. Njegovo smrt so na družbenih omrežjih komentirali številni pretreseni zvezdniki, ki so izrazili hvaležnost, da so lahko sodelovali z njim.

