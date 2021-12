Predsednik Pahor vročil odlikovanja kardinal Rodetu, škofu Filu in muftiju Grabusu RTV Slovenija Predsednik Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači kardinalu Francu Rodetu vročil zlati red za zasluge, škof Geza Filo in mufti Nedžad Grabus pa sta za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje prejela srebrni red.

