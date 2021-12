Bo Tilen Brglez (Kmetija) plačal visoko denarno kazen za neljubi dogodek? TOčnoTO.si Tilen Brglez je zmagovalec letošnjega resničnostnega šova Kmetija. Da bo on pobral glavno nagrado, sta razkrila že izpadla tekmovalca, a je POP TV-ju uspelo, da so njune govorice potihnile. Sedaj naj bi prišlo do novega škandala. Tilen je namreč že pred samo finalno oddajo priredil zabavo za svoje sotekmovalce in prijatelje ob svoji zmagi, ki […] Bo Tilen Brglez (Kmetija) plačal visoko denarno kaze...

Sorodno































Oglasi