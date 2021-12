Egiptovski arheologi so digitalno "odvili" mumijo faraona Amenhotepa I.. Tako so prvič prikazali notranjost leta 1881 odkrite mumije, ne da bi jo pri tem poškodovali. Obenem so s pomočjo 3D posnetkov razkrili tehniko mumifikacije, ki so jo uporabili za drugega faraona 18. dinastije, ki je vladal več kot 1500 let pred našim štetjem.