Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik v postopku ugotavljanja diskriminacije stanovalcev domov za starejše občane (DSO), ki so zboleli za covidom-19, ni potrdil tega, na kar so posebno glasno opozarjali svojci starejših, nekateri nevladniki in drugi, ki imajo stik s Slovenci v jeseni življenja.