Premier Janez Janša se je danes v vladnih prostorih srečal z rektorjem Univerze v Ljubljani Gregorjem Majdičem in predsednikom upravnega odbora univerze Emilom Erjavcem. Janša in sogovornika so govorili o strateških temah in pomembnih projektih univerze, ki so v interesu države, izmenjali pa so tudi poglede na aktualna vprašanja s področja visokega šolstva, so v sporočilu za javnost po srečanju za ...