Reportaža: leto dni po potresu ljudje v Petrinji še vedno životarijo #video SiOL.net Mineva natanko leto dni, odkar je hrvaško Petrinjo in njeno okolico ob zori stresel potres z magnitudo 5,2. Dan pozneje je temu sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2. Vzel je sedem življenj. Pozabljeni so, leto po rušilnih sunkih pravijo prebivalci; politika pa zatrjuje, da območje obnavljajo. A v resnici se je od lani spremenilo le malo, številni ostajajo brez strehe nad glavo, razočarani in prizadeti, obsojeni so na življenje v zabojnikih. Rdeči križ že leto dni pomaga več kot 30 tisoč ljudem, njihove izpovedi so pretresljive.

