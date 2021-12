»Vizjak je ob interpelaciji zatajil Boga in ugotovil, da šteje dejanje, ne beseda« Mladina "Ob razkritju svojih rabot se je Vizjak zatekel k bogaboječi frazi 'naj vrže kamen, kdor je brez greha', toda ob interpelaciji je nenadoma zatajil Boga in ugotovil, da šteje dejanje, ne beseda. Ne beseda? Ne najprej je bila beseda, ne beseda Gospodova, ne mož beseda, ne beseda je meso postala, ne beseda loči človeka od živali, ne beseda šla je do srca, ne žal beseda? Torej dejanje? SSKJ: brezglavo uresničenje...

