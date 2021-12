Fotopregled: Podobe dogodkov, ki so zaznamovali leto 2021 RTV Slovenija Kot vsako leto smo tudi letos pripravili izbor fotografskih utrinkov, ki so zajeli pomembne dogodke leta: od osebnosti, dogodkov, nesreč, naravnih katastrof do prekrasnih podob narave, ki dajejo upanje na lepšo prihodnost.

Sorodno









Oglasi