O požaru v stanovanjski hiši v Ženjah na območju PP Krško so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 16. uro. Ogenj, ki je zajel in uničil ostrešje hiše, so gasilci omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 50.000 evrov premoženjske škode. Policisti bodo danes opravili ogled požarišča in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh oko ...