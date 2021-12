Včeraj ob 7.09 je v Lahomnem, občina Laško, zaradi pregretja lesene okolice dimniške tuljave zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Laško so požar omejili pred razširitvijo v stanovanjski del, odstranili okoli štiri kvadratnih metrov strešne kritine in del ostrešja ter požar dokončno pogasili. Gasilci so nato razkrito ostrešje prekrili s folijo, objekt prezračili, prostore pregledali s t ...