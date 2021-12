"Božičkovi pomočniki" v Nemčiji so odgovorili na več kot 30.000 pisem RTV Slovenija Prostovoljci pri božični pošti v nemški vasi St. Nikolaus so letos odgovorili na okoli 30. 711 pisem, tako pa so postavili nov rekord. Čeprav jih je največ prišlo iz Nemčije, jih je veliko prišlo tudi s Tajvana, Kitajske in Francije.

