Rasizem? Pri Olimpiji odgovarjajo: Reakcija naših igralcev je bila posledica grobosti in prekrška do Večer Vodstvo hokejskega kluba VSV Beljak je sprožilo postopek, v katerem je hokejista Olimpije Tadeja Čimžarja in Miho Zajca obtožilo rasizma. Slovenca naj bi po prekršku kanadskega branilca zmerjala z neprimernimi gestami, a v Olimpiji zanikajo, da bi šlo za rasizem.

